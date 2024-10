L’hacker del ministero conosceva anche le password di 46 Pm (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Aveva violato i server del ministero della Giustizia, ma Carmelo Miano aveva in mano anche altro: L’hacker siciliano arrestato all’inizio di ottobre era in possesso di ben 46 password di pm. Miano è accusato di aver trafugato l’intera lista degli utenti che utilizzano l’infrastruttura informatica del ministero: proprio grazie a questo accesso illegale è riuscito L’hacker del ministero conosceva anche le password di 46 Pm L'Identità. Lidentita.it - L’hacker del ministero conosceva anche le password di 46 Pm Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Aveva violato i server deldella Giustizia, ma Carmelo Miano aveva in manoaltro:siciliano arrestato all’inizio di ottobre era in possesso di ben 46di pm. Miano è accusato di aver trafugato l’intera lista degli utenti che utilizzano l’infrastruttura informatica del: proprio grazie a questo accesso illegale è riuscitodelledi 46 Pm L'Identità.

L’hacker arrestato per l’attacco al Ministero di Giustizia aveva le password di 46 pm - Possedeva le password - ben 46 - di altrettanti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e di Firenze: per lunghi mesi è stata enorme l'azione di hacking di un 24 enne siciliano, arrestato per essere entrato nei server di alcune Procure. Numerosi sono stati gli approfondimenti investigativi eseguiti in particolare dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite ... (Tg24.sky.it)

Carmelo Miano - l’hacker 24enne ammette di aver violato server ministero Giustizia - Assistito dall'avvocato Gioacchino […]. Interrogato, ha escluso di avere arrecato qualsiasi tipo di danneggiamento ai sistemi informativi istituzionali violati Ha ammesso di aver più volte violato i sistemi di sicurezza del ministero della Giustizia, Carmelo Miano, 24 anni tra pochi giorni, accusato di essere l'hacker che ha messo a dura prova la cybersicurezza del sistema giudiziario. (Sbircialanotizia.it)

