Le nuove tendenze trucco da non perdere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scopriamo insieme i trend make up più hot direttamente dalle ultime sfilate! Make up, i trend irresistibili dalle ultime sfilate su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Le nuove tendenze trucco da non perdere Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scopriamo insieme i trend make up più hot direttamente dalle ultime sfilate! Make up, i trend irresistibili dalle ultime sfilate su Donne Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il trucco naturale a firma Armani : il trend beauty dell'inverno raccontato dalla make-up artist del brand - Dopo aver fatto brillare le star alla Mostra del Cinema di Venezia, il look signature ed elegante di Armani Beauty è perfetto per splendere in ogni stagione. (Vanityfair.it)

Make-up anni '80 : i trend trucco virali questo autunno direttamente dal decennio più pop - Tra brat e demure e in momento beauty che più goth non si può, siate favolosamente pop anni ‘80, chiaramente versione Autunno 2024. Il make-up di stagione fa sue, infatti, alcuni capisaldi del decennio più spumeggiante. E no, non sono necessarie le spalline. (Vanityfair.it)

Addio ritocchi : il make-up più trendy di TikTok è con le labbra naturali ispirate a Beetlejuice - Quali sono i make-up più virali di TikTok? Quelli ispirati a Beetlejuice Beetlejuice, il nuovo film di Tim Burton. Il requisito essenziale per replicarlo, però, è avere le labbra naturali: ecco per quale motivo.Continua a leggere . (Fanpage.it)