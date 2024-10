Velvetmag.it - La BCE si prepara a tagliare di nuovo i tassi (dopo il taglio di settembre)

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Banca Centrale Europea (BCE) è pronta anuovamente idi interesse di 0,25% in occasione della riunione del 17 ottobre 2024. L’obiettivo è di contrastare la debolezza economica nell’eurozona e facilitare la discesa dell’inflazione verso l’obiettivo del 2%. Le implicazioni di questa mossa sono significative, toccando non solo il mercato finanziario ma anche l’economia reale, con effetti su mutui, prestiti e consumi. Perché la BCE sta tagliando i? Ildeiè una risposta alla debolezza dell’economia europea. L’inflazione, pur in rallentamento, rimane al di sopra dell’obiettivo del 2%, mentre la crescita economica è stagnante. In questo contesto, la BCE si trova a dover bilanciare la necessità di mantenere i prezzi sotto controllo con il rischio di una recessione.