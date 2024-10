“Impagnatiello narcisista, non ha accettato di essere smascherato da Giulia Tramontano”: la perizia psichiatrica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per i periti nominati dalla Corte d'Assise di Milano Alessandro Impagnatiello era pienamente capace di intendere e di volere quando ha ucciso a coltellate la compagna incinta Giulia Tramontano nel maggio 2023. "Tratti di personalitĂ psicopatici e narcisistici, ma nessun vizio di mente" Fanpage.it - “Impagnatiello narcisista, non ha accettato di essere smascherato da Giulia Tramontano”: la perizia psichiatrica Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per i periti nominati dalla Corte d'Assise di Milano Alessandro Impagnatiello era pienamente capace di intendere e di volere quando ha ucciso a coltellate la compagna incintaTramontano nel maggio 2023. "Tratti di personalitĂ psicopatici e narcisistici, ma nessun vizio di mente"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Temptation Island, le pagelle: Titty, troppo forte (10), Sara la tentatrice epica (9), Millie e Michele non si capiscono (6.5) - La penultima puntata di Temptation Island ha fatto capitolare al falò di confronto diverse coppie. Mirco e Giulia, Titty e Antonio e anche Millie e Michele: tutti hanno deciso di ... (ilgazzettino.it)

Grande Fratello, ex tronista U&D spiazza sulla mancata partecipazione: “All’ultimo mi hanno comunicato che non sarei entrata perché…” - L’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià , di recente, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Comingsoon.it dove, oltre a ricordare la sua esperienza nel dating show di Canale Cinque, è tor ... (msn.com)

Giulia Tramontano, Impagnatiello: "Cercai di eliminarla come si butta una caramella" - (Adnkronos) - Cercò di eliminare Giulia Tramontano "come se far sparire una persona fosse come buttare una caramella...". Quando il "castello di bugie" crolla e la fidanzata scopre la sua relazione pa ... (msn.com)