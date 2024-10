Il processo per abusi sessuali al calciatore Cretella: bufera sul Padova dove milita l'ex centrocampista del Messina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È ancora in corso, ed è alle battute finali, a Messina, il processo per presunti abusi sessuali a una minorenne a carico dei due calciatori Clemente Crisci, originario di Maddaloni in provincia di Caserta, che attualmente gioca nella squadra siciliana del Ragusa in Serie D, e il napoletano Carmine Cretella , oggi in forza al Padova in Serie C. La vicenda, rilanciata oggi dalle agenzie, risale a quando Feedpress.me - Il processo per abusi sessuali al calciatore Cretella: bufera sul Padova dove milita l'ex centrocampista del Messina Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È ancora in corso, ed è alle battute finali, a, ilper presuntia una minorenne a carico dei due calciatori Clemente Crisci, originario di Maddaloni in provincia di Caserta, che attualmente gioca nella squadra siciliana del Ragusa in Serie D, e il napoletano Carmine, oggi in forza alin Serie C. La vicenda, rilanciata oggi dalle agenzie, risale a quando

