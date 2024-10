Giochi del Mediterraneo, per evitare incidenti nei cantieri arriva un bollino per la sicurezza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una sorta di bollinatura per assicurare una priorità: la sicurezza nei cantieri delle opere per i Giochi del Mediterraneo. E siccome gli interventi in questione sono tanti - 40 da realizzare Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo, per evitare incidenti nei cantieri arriva un bollino per la sicurezza Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una sorta di bollinatura per assicurare una priorità: laneidelle opere per idel. E siccome gli interventi in questione sono tanti - 40 da realizzare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Montemesola - al via il cantiere per i Giochi del Mediterraneo - Tarantini Time QuotidianoE’ Montemesola il primo comune della provincia di Taranto che ha consegnato i lavori e contestualmente dato avvio al cantiere, per le opere finanziate in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Una seconda convenzione per importi pari a 800mila euro è stata invece siglata dal Comune per la realizzazione di una ampia area parcheggio in una zona antistante la struttura ... (Tarantinitime.it)

Via ai lavori al PalaWojtyla - Martina apre il primo cantiere dei Giochi del Mediterraneo - E’ stato un piacere accettare questa sfida e riuscire ad avviare i lavori nel rispetto del cronoprogamma. La durata prevista è di 183 giorni. A Martina – sottolineano il Sindaco Gianfranco Palmisano e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini– parte il primo cantiere delle opere da realizzare per i Giochi che vedranno protagonista la nostra Città insieme a Taranto e ad altre ... (Tarantinitime.it)

Via ai lavori al PalaWojtyla - Martina apre il primo cantiere dei Giochi del Mediterraneo - Questa mattina il Commissario straordinario di governo Massimo Ferrarese e il Sindaco Gianfranco Palmisano hanno aperto il primo cantiere delle opere da realizzare per l’importante competizione internazionale che si svolgerà in Puglia nel 2026 dal 21 agosto al 3 settembre. . La Giunta guidata dal Sindaco Palmisano ha approvato il progetto esecutivo a giugno scorso e subito dopo sono partite le ... (Tarantinitime.it)