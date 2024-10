Romadailynews.it - EurHop Roma Beer Festival

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Salone Internazionale della Birra Artigianale – Decima Edizionetorna per la Decima volta! L’appuntamento italiano di riferimento per il mondo della birra artigianale di qualità, organizzato da Publigiovane Eventi e Ma che Siete Venuti a Fà, arriva alla decima edizione! Il più famoso Salone Internazionale della Birra Artigianale andrà in scena quest0’anno nei giorni 18-19-20 ottobre. Come sempre ampio spazio alle eccellenze attraverso un’offerta birraria che spazierà tra grandi classici, splendide conferme e interessanti novità offerte dal panorama italiano e internazionale. Non mancheranno momenti di incontro, degustazione e didattica sul mondo della birra artigianale. La location sarà ancora una volta la splendida cornice del Salone delle Fontane all’Eur.è un evento a invito.