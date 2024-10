Cosa significava il pugno chiuso mostrato da Tommie Smith ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel ’68? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16 ottobre 1968, durante la premiazione dei 200 metri piani alle Olimpiadi di Città del Messico, Tommie Smith, medaglia d’oro, e John Carlos, medaglia di bronzo, entrambi atleti afroamericani, salgono sul podio con i pugni chiusi, guantati di nero, rivolti verso il cielo. Un gesto, questo, dal significato profondo e complesso che ha dato vita a non poche conseguenze. Il pugno chiuso, infatti, è simbolo del movimento per i diritti civili, rappresenta la forza e la determinazione della comunità afroamericana nella sua lotta contro il razzismo e la discriminazione. Il guanto nero, inoltre, rappresenta la comunità afroamericana nel suo insieme. Erano gli anni delle Black Panther di Huey Newton e ogni rappresentazione simbolica aveva un valore triplicato a livello di opinione pubblica. Cultweb.it - Cosa significava il pugno chiuso mostrato da Tommie Smith ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel ’68? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16 ottobre 1968, durante la premiazione dei 200 metri piani alle Olimpiadi didel, medaglia d’oro, e John Carlos, medaglia di bronzo, entrambi atleti afroamericani, salgono sul podio con i pugni chiusi, guantati di nero, rivolti verso il cielo. Un gesto, questo, dal significato profondo e complesso che ha dato vita a non poche conseguenze. Il, infatti, è simbolo del movimento per i diritti civili, rappresenta la forza e la determinazione della comunità afroamericana nella sua lotta contro il razzismo e la discriminazione. Il guanto nero, inoltre, rappresenta la comunità afroamericana nel suo insieme. Erano gli anni delle Black Panther di Huey Newton e ogni rappresentazione simbolica aveva un valore triplicato a livello di opinione pubblica.

