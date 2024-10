Ascoltitv.it - Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 16 ottobre 2024

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 16, si occuperà deiche seguono. Scomparse e misteri. Treche sconvolgono l’Italia: Greta Spreafico, la cantante scomparsa nel Delta del Po; Anastasia Ronchi, la 16enne fuggita con un uomo più grande; e Claudia De Chirico, trovata morta dopo una violenta lite con il fidanzato. Le indagini si concentrano su possibili moventi economici, relazioni tossiche e fughe d’amore. Nuove prove e testimonianze svelano dettagli inquietanti. Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà. Chi? in streaming Appuntamento con ladi Chi? alle 21.15 su Rai3.