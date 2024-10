Terzotemponapoli.com - Caprile, Battistini: “Ha sempre lavorato per farsi trovare pronto”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Elia, a causa dell’infortunio di Alex Meret, sta avendo l’opportunità di giocarsi la sua chance tra i pali e dinotare da Conte. Graziano, agente di Elia, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato in maniera dettagliata del suo assistito, del momento che sta vivendo nella squadra partenopea e dell’influenza di Conte. Di seguito le sue parole alla radio partenopea. “? Entrare a freddo è difficile perchè non te l’aspetti” Così l’agente: “? Entrare a freddo è difficile perchè non te l’aspetti e devi fare tesoro subito di una certa condizione mentale, ma poi il lato che ti può aiutare è quello che non ti dà il tempo di pensare. Elia haper, l’ha fatto e deve continuare a farlo.