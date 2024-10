Buchmesse, Mollicone: “Bene accordo tra Aie e Biblioteca nazionale Repubblica moldova” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Da sempre crediamo che la diplomazia culturale sia uno strumento fondamentale per riscoprire radici comuni e nuove alleanze" "Ho avuto modo di ringraziare di persona il presidente dell’Aie Cipolletta alla Buchmesse di Francoforte per l’accordo stipulato con la Biblioteca nazionale della Repubblica moldova - promosso dalla Commissione Cultura della Camera - che prevede la donazione Sbircialanotizia.it - Buchmesse, Mollicone: “Bene accordo tra Aie e Biblioteca nazionale Repubblica moldova” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Da sempre crediamo che la diplomazia culturale sia uno strumento fondamentale per riscoprire radici comuni e nuove alleanze" "Ho avuto modo di ringraziare di persona il presidente dell’Aie Cipolletta alladi Francoforte per l’stipulato con ladella- promosso dalla Commissione Cultura della Camera - che prevede la donazione

Buchmesse - Mollicone : “Da Giuli intervento di alto profilo - comprensibile anche per opposizione” - Il Presidente della Commissione Editoria della Camera: "Siamo a fianco degli editori italiani, che rappresentano il quarto gruppo per dimensioni in Europa" "Da Giuli intervento a Buchmesse di alto profilo ma - potremmo dire con una battuta - comprensibile anche dall’opposizione. . Da sempre il pluralismo e il rispetto del dissenso fa parte della nostra cultura […]. (Sbircialanotizia.it)

