Gaeta.it - Aumento preoccupante degli incidenti stradali in provincia di Avellino: i dati del 2023

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel, ladiha registrato un incremento. Sono stati ben 526 gliche hanno avuto luogo, causando la morte di 21 persone e ferendo altre 788. Questi, forniti dall’Automobile Club d’Italia di, rivelano che le cause più comunisono riconducibili a comportamenti scorrettiautomobilisti, tra cui eccesso di velocità , mancato rispetto della segnaletica e distrazione, aggiungendosi alla violazione della distanza di sicurezza. La situazione è assolutamente critica, con il presidente dell’Aci di, Stefano Lombardi, che ha evidenziato come i risultati siano “ben lontani dagli obiettivi previsti per ridurre drasticamente l’incidentalità ” sulle strade del territorio.