2025, verso l’abolizione del tolc di medicina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In vista dell’2025 sono previste tante novità. L’onda del cambiamento coinvolgerà anche uno dei settori più ambiti, soprattutto negli ultimi anni. Si tratta di quello per il percorso di studi di medicina. La nuova proposta fatta dalla Commissione Istruzione del Senato vede come oggetto principale l’abolizione del test a crocette, in vigore negli ultimi anni. L'articolo 2025, verso l’abolizione del tolc di medicina Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In vista dell’sono previste tante novità. L’onda del cambiamento coinvolgerà anche uno dei settori più ambiti, soprattutto negli ultimi anni. Si tratta di quello per il percorso di studi di. La nuova proposta fatta dalla Commissione Istruzione del Senato vede come oggetto principaledel test a crocette, in vigore negli ultimi anni. L'articolodeldi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - verso la conferma del bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa anche nel 2025 - Si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50%. Come anticipato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, la portata della norma sarebbe limitata alle prime case. Secondo quando si apprende, la manovra attesa questa sera in consiglio dei ministri dovrebbe salvare l’agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente. (Gazzettadelsud.it)

Manovra 2025 - verso bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa. Meloni : “Su extraprofitti più coraggio della sinistra” - Si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50% e i tagli del 5% ai ministeri. “Noi più coraggiosi della sinistra sulle banche”, rivendica Meloni che conferma: “Poste resta in mani italiane. Tajani afferma: 'Niente nuove tasse’. Roma, 15 ottobre 2024 – Attesa per il Consiglio dei ministri delle 20 che dovrebbe approvare la manovra da 25 miliardi per il 2025, il decreto fiscale ... (Quotidiano.net)

Test di Medicina 2025 - Bernini annuncia novità : verso l’addio alle domande generiche - Quella certamente più colorita appartiene a Vincenzo De Luca, governatore della Campania sotto le insegne del Pd, il quale in una diretta social di fine 2023 augurò “venti anni di carcere subito” o il “programma rieducativo che viene adoperato dalla polizia municipale di Singapore che ha in dotazione una frusta di bambù” agli autori dei quesiti degli attuali test di Medicina. (Quifinanza.it)