Umbria Film Festival: Il 25, 26 e 27 ottobre 2024 appuntamenti di cinema e degustazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) A poca distanza dall’edizione di luglio, l’Umbria Film Festival tornerà ad animare i borghi umbri di Montone (Pg) e di Umbertide (Pg), nell’Alta Valle del Tevere, con un appuntamento autunnale che da venerdì 25 a domenica 27 Appuntidizelda.it - Umbria Film Festival: Il 25, 26 e 27 ottobre 2024 appuntamenti di cinema e degustazioni Leggi tutta la notizia su Appuntidizelda.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A poca distanza dall’edizione di luglio, l’tornerà ad animare i borghi umbri di Montone (Pg) e di Umbertide (Pg), nell’Alta Valle del Tevere, con un appuntamento autunnale che da venerdì 25 a domenica 27

‘Confidenza’ premiato come miglior film a Umbria cinema - TODI (PERUGIA) – Grande successo per la seconda serata di Umbria cinema, il festival che sta animando le piazze di Todi. L’iniziativa è promossa da Regione Umbria, dal Comune di Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente della Umbria film commission. . L’attore Paolo Calabresi ha presentato il suo libro “Tutti gli uomini che non sono. (Lopinionista.it)