Uccise il marito a tavola | Raffaella Ragnoli è sana di mente

Nuvolento, 15 ottobre 2024 – Stressata e con aspetti di fragilità, ma non incapace di intendere e volere. È questo il "verdetto" del perito incaricato dal tribunale di Brescia dell'analisi della personalità di Raffaella Ragnoli, la donna di 58 anni che a fine gennaio 2023 ammazzò il marito Romano Fagoni nel loro appartamento di Nuvolento. La donna, di due anni più giovane del compagno assassinato, è a processo davanti alla Corte d'Assise di Brescia. La versione della donna In sede di indagini preliminari la donna – che colpì il marito a coltellate – aveva detto di aver agito perché il marito stava minacciando di morte il figlio 15enne. Il ragazzo, però, ha negato di essersi sentito realmente in pericolo di vita.

Raffaella Ragnoli : la perizia conferma la capacità di intendere e volere nell’omicidio del marito - Proposte per facilitare un accesso più agevole ai servizi di supporto e per offrire percorsi di mediazione sono state avanzate durante i dibattiti pubblici, suggerendo la necessità di un cambiamento nella sensibilità della società riguardo alle problematiche legate alla violenza domestica. L’analisi dell’episodio non si limita a considerare l’atto di violenza in sé, ma si estende alla ... (Gaeta.it)