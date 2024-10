U-mani Batti-mani: Sipario di speranze, tre spettacoli al Teatro Immacolata (Di martedì 15 ottobre 2024) Al via la prima edizione di U-mani Batti-mani: Sipario di speranze: tre spettacoli per avvicinare i giovani al Teatro offrendo loro un’opportunità didattica alternativa. La rassegna è promossa e finanziata dal Comune di Napoli, nell'ambito del progetto Teatro che classe!, ed è organizzata Napolitoday.it - U-mani Batti-mani: Sipario di speranze, tre spettacoli al Teatro Immacolata Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Al via la prima edizione di U-di: treper avvicinare i giovani aloffrendo loro un’opportunità didattica alternativa. La rassegna è promossa e finanziata dal Comune di Napoli, nell'ambito del progettoche classe!, ed è organizzata

Trieste in the arena : manifestazione di sport da combattimento - Quest'anno la manifestazione ospiterà la 1a tappa del campionato italiano dilettantistico ASI FightNet riservato a tutte le discipline a contatto pieno e leggero e l'evento "Coppa Europa" di Shoot Boxe &K1 rules. . . Manifestazione di sport da combattimento, matches in gabbia, ma anche ring e tatami. (Triesteprima.it)

La Germania non fornirà più veicoli da combattimento pesanti all’Ucraina - Il ministro della Difesa tedesca Boris Pistorius aveva precisato che le discussioni fra Londra e Washington sui rispettivi missili sono “affari loro” e non riguardano la Germania. Il loro passaggio in mani ucraine è concluso, comunica il Ministero, e dunque non proseguirà. . Berlino non darà più i Leopard o i Marder, mentre gli aiuti promessi sono quelli già destinati in precedenza. (Strumentipolitici.it)

