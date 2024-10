Thesocialpost.it - Superenalotto, vincita da sogno: un sei da quasi 90 milioni a Riva del Garda

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Notte daper un fortunato vincitore, in Italia, che vedrà la sua vita decisamente stravolta. Ilregala infatti un Jackpot da 89.221.270,22di euro: la sestina vincente (23 45 44 1 60 47 JOLLY 14 SUPERSTAR 19) è stata realizzata adel(TN) presso la Tabaccheria Fortuna in Viale dei Tigli 36.Leggi anche: Eleonora Giorgi e il cancro: “Non voglio che mio nipote sappia. Ecco cosa farò se sopravvivo” Secondo “6” del 2024: l’ultimo Jackpot risale al 10 maggio scorso, quando a Napoli sono andati 101,5di euro. Con quella di stasera sono 131 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622le sestine possibili per centrare la combinazione esatta.