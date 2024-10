Roma, sgombero a Torre Maura: le immagini dall’interno dell’occupazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Le forze dell’ordine sono intervenute per liberare lo stabile di Torre Maura, a Roma, occupato venti giorni fa da un gruppo di persone di origine peruviana provenienti dall’ex hotel Cinecittà. L’operazione di “deflusso volontario”, come specificato dagli agenti, riguarda circa 96 persone di cui 25 nuclei famigliari. Presenti anche donne in stato di gravidanza e bambini, di cui uno di appena cinque giorni. Sul posto anche la Sala operativa sociale che si è adoperata per trovare una sistemazione alle figure più fragili. Gli occupanti hanno opposto resistenza anche se alcuni hanno già lasciato la struttura. Lapresse.it - Roma, sgombero a Torre Maura: le immagini dall’interno dell’occupazione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le forze dell’ordine sono intervenute per liberare lo stabile di, a, occupato venti giorni fa da un gruppo di persone di origine peruviana provenienti dall’ex hotel Cinecittà. L’operazione di “deflusso volontario”, come specificato dagli agenti, riguarda circa 96 persone di cui 25 nuclei famigliari. Presenti anche donne in stato di gravidanza e bambini, di cui uno di appena cinque giorni. Sul posto anche la Sala operativa sociale che si è adoperata per trovare una sistemazione alle figure più fragili. Gli occupanti hanno opposto resistenza anche se alcuni hanno già lasciato la struttura.

Roma - parla un'occupante a Torre Maura : "Mi chiedono soldi per essere qui" - "Io vengo dal Perù, sono qui dal primo giorno. So che corro rischi ma non so che fare". Alla domanda se sono costretti a pagare lei risponde: "Soldi? Si ne chiedono, proprio ieri ho dato 50 euro perché mi hanno detto che dobbiamo pagare la luce e l'acqua anche se so che loro non pagano le bollette ma non avevo alternative.

Roma - parla un’occupante a Torre Maura : “Mi chiedono soldi per essere qui” - C’è una persona che si occupa di queste cose ma non ci sono italiani. Prima ero a Firenze ma non hanno preso mio figlio a scuola e ho deciso di venire qui”. Alla domanda se sono costretti a pagare lei risponde: “Soldi? Si ne chiedono, proprio ieri ho dato 50 euro perchè mi hanno detto che dobbiamo pagare la luce e l’acqua anche se so che loro non pagano le bollette ma non avevo alternative. (Lapresse.it)

Roma - Torre Maura : proprietario di una Rsa prova a entrare nel suo immobile ma è occupato - Il nuovo proprietario è il titolare della Rsa “Casa Carlotta” che il giorno 17 ottobre dovrà perentoriamente lasciare la vecchia sede per uno sfratto esecutivo. Tensione oggi a Roma nel quartiere di Torre Maura dove il nuovo proprietario dell’immobile di via Silicella ha provato a entrare nello stabile occupato da circa un mese da una comunità di peruviani, prima occupanti dell’ex albergo ... (Lapresse.it)