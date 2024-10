Thesocialpost.it - Questi condizionatori saranno vietati dal 2027: perché e cosa fare se ne hai uno

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sono alcuni tipi diche, a partire dal. L’Unione Europea infatti imporrà nuovi limiti all’uso di alcuni refrigeranti, con un impatto significativo su pompe di calore e. Si tratta dei gas fluorurati, che sono al centro di un nuovo regolamento che ne riduce drasticamente l’impiego. Come spiega Money.it, tra i refrigeranti più comuni, l’R32 sarà progressivamente vietato, poiché il suo impatto sul riscaldamento globale è troppo elevato. Il divieto sarà applicherà alle pompe di calore aria-acqua monoblocco fino a 50 kW, comunemente installate in abitazioni e piccoli edifici. L’uso dell’R32 continuerà invece a essere permesso per alcuni anni neie nelle pompe di calore aria-aria, ma con scadenze che impongono una sua progressiva eliminazione. Leggi anche: Stangata per chi ha ristrutturato casa.