Pulp Fiction, come finisce il film corale del 1994 con protagonista John Travolta (Di martedì 15 ottobre 2024) Pulp Fiction si conclude con Jules Winnfield che, cercando di salvare la valigetta di proprietà del suo capo Marsellus Wallace, punta la propria pistola contro il rapinatore Zucchino. Gli recita un sermone per persuaderlo ad abbandonare la vita criminale. Il sicario lascia che lo stesso Zucchino scappi insieme alla sua compagna Coniglietta. Mentre stanno facendo colazione presso una tavola calda, i rapinatori Ringo/Zucchino (Tim Roth) e Yolanda/Coniglietta (Amanda Plummer) decidono di effettuare il prossimo colpo proprio lì. Dirigendosi verso un complesso di case popolari, per recuperare una misteriosa valigetta sottratta al loro capo Marsellus Wallace (Ving Rhames), i gangster Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) hanno un’accesa discussione. Entrati nel palazzo, i due freddano due dei ragazzi che hanno sottratto la valigetta. Cultweb.it - Pulp Fiction, come finisce il film corale del 1994 con protagonista John Travolta Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di martedì 15 ottobre 2024)si conclude con Jules Winnfield che, cercando di salvare la valigetta di proprietà del suo capo Marsellus Wallace, punta la propria pistola contro il rapinatore Zucchino. Gli recita un sermone per persuaderlo ad abbandonare la vita criminale. Il sicario lascia che lo stesso Zucchino scappi insieme alla sua compagna Coniglietta. Mentre stanno facendo colazione presso una tavola calda, i rapinatori Ringo/Zucchino (Tim Roth) e Yolanda/Coniglietta (Amanda Plummer) decidono di effettuare il prossimo colpo proprio lì. Dirigendosi verso un complesso di case popolari, per recuperare una misteriosa valigetta sottratta al loro capo Marsellus Wallace (Ving Rhames), i gangster Vincent Vega () e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) hanno un’accesa discussione. Entrati nel palazzo, i due freddano due dei ragazzi che hanno sottratto la valigetta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pulp Fiction - John Travolta grato di aver partecipato al film : "Mi ha dato una seconda possibilità" - Nuova chance "L'ultimo successo, prima di Pulp Fiction, erano i film della serie Senti chi parla, quindi ricevere l'offerta di Pulp Fiction è stata sicuramente un'opportunità di alto …. La star ha felice di aver potuto partecipare al successo di Quentin Tarantino in un periodo complicato della sua carriera. (Movieplayer.it)

Pulp Fiction compie 30 anni : Samuel L Jackson ripropone il celebre monologo - Poco prima di trovare posto in Pulp Fiction, tale citazione apparve nel film Un piede in paradiso del 1991 di E. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuel L Jackson (@samuelljackson) Pulp Fiction, il passo citato nel monologo non è presente nella Bibbia Pur non essendo di invenzione tarantiniana, il passo di Ezechiele recitato da ... (Lettera43.it)

"Pulp Fiction" usciva nei cinema 30 anni fa : storia e leggenda di un flm cult da non perdere che torna stasera in tv - “Pulp Fiction” usciva nei cinema 30 anni fa: storia e leggenda di un flm cult da non perdere che torna stasera in tv (foto ufficio stampa) La trama di “Pulp Fiction” Considerando che la trama non viene raccontata in maniera lineare né cronologica, fare il riassunto di Pulp Fiction non è semplice. (Amica.it)