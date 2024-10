Ultimouomo.com - Lo sapevate che Kaviedes farà un incontro di boxe?

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ivanlo ricordiamo in modo un po’ astratto, come uno delle migliaia di attaccanti sudamericani chiamati flaco, alto, magro e supertecnico. E lo ricordiamo come se avesse lasciato un segno più grosso di quello che in realtà ha fatto in Serie A, dove ha giocato appena 14 partite nei primi mesi del 1999. Con un nome da eroe omerico (e origini, in effetti, greche e italiane), giocava con un orecchino d’oro e i capelli sugli occhi, calzettoni bassi perché non aveva i polpacci e il numero 33 sulle spalle, con il soprannome “NINE” (da leggere in inglese) scritto sopra.provava solo giocate difficili, rovesciate, pallonetti, cose del genere, si capiva che era un coatto, che il ruolo di semplice calciatore gli stava stretto, che era pieno di vita, troppa vita, come tutti i sudamericani.