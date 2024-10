La Roma Volley Club in trasferta in Croazia con un tifoso speciale: Al Bano (Di martedì 15 ottobre 2024) Il passaggio del turno sembra una formalità, ma bisognerà comunque affrontare la prima trasferta europea stagionale. La Roma Volley Club è giunta in Croazia per giocare la partita di ritorno dei trentaduesimi di finale di Challenge Cup contro il Kelteks Karlovac, forte del 3-0 conquistato la Romatoday.it - La Roma Volley Club in trasferta in Croazia con un tifoso speciale: Al Bano Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il passaggio del turno sembra una formalità, ma bisognerà comunque affrontare la primaeuropea stagionale. Laè giunta inper giocare la partita di ritorno dei trentaduesimi di finale di Challenge Cup contro il Kelteks Karlovac, forte del 3-0 conquistato la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Roma Volley Club in trasferta in Croazia con un tifoso speciale : Al Bano - Il passaggio del turno sembra una formalità, ma bisognerà comunque affrontare la prima trasferta europea stagionale. La Roma Volley Club è giunta in Croazia per giocare la partita di ritorno dei trentaduesimi di finale di Challenge Cup contro il Kelteks Karlovac, forte del 3-0 conquistato la... (Today.it)

La Vero Volley mette ko la SMI Roma - 3-0 - La seconda frazione di gioco si apre con un break a favore delle capitoline (3-6), prima che le padrone di casa tornino a comandare con l'ace di Daalderop (7-6). MVP: Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano) Impianto: Allianz Cloud di Milano . Le Wolves tentano una reazione riportandosi sotto di due lunghezze prima con l'attacco di Rotar (20-18) e poi con una diagonale strettissima di Orvošová ... (Agi.it)

La Vero Volley mette ko la SMI Roma - 3-0 - Il time-out di Cuccarini suona la carica e, con Rucli di prima intenzione (10-9) e un'altra schiacciata di Orvošová (12-11), le Wolves si riportano a un solo punto da Milano. L'impegno europeo sicuramente ci aiuterà ad accelerare il nostro percorso di crescita. Adesso, dopo la bella vittoria nell'andata dei 32esimi di finale, dobbiamo rimanere concentrate per il ritorno di mercoledì prossimo in ... (Agi.it)