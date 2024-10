La musica di Cole Porter rivive in un concerto benefico a favore di Trifoglio Rosa e Avapo (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, alle 21.00, la magia della musica di Cole Porter prenderà vita nella Sala Congressi dell'Hotel Due Torri Tempesta di Noale grazie a un concerto benefico a favore delle associazioni Trifoglio Rosa e Avapo. L’evento, organizzato dalla Città di Noale in collaborazione con musica Veneziatoday.it - La musica di Cole Porter rivive in un concerto benefico a favore di Trifoglio Rosa e Avapo Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, alle 21.00, la magia delladiprenderà vita nella Sala Congressi dell'Hotel Due Torri Tempesta di Noale grazie a undelle associazioni. L’evento, organizzato dalla Città di Noale in collaborazione con

Castello Errante 2024 alla Festa del Cinema di Roma mercoledì 16 ottobre presso lo Spazio Lazio Terra di Cinema (Auditorium Parco della Musica) - ric/www. facebook. Castello Errante è un modello di formazione unico e fuori dal comune, che unisce professioniste/i italiane/i e latino-americane/i attraverso una modalità di lavoro particolarmente stimolante, promuovendo gli scambi internazionali tra l’Italia e l’America Latina. itwww. Mercoledì 16 ottobre – h. (Romadailynews.it)

Sette giorni in scaletta. Le pellicole impegnate e la musica ricercata - I primi sono un trio italiano che lavora su sonorità sperimentali e intimistiche, attingendo al jazz contemporaneo, alla musica colta, all’elettronica e al rock in ogni sua accezione, in modo visionario. Biglietto d’ingresso 13 euro. Subito dopo, alle 22. Tanti appuntamenti da vedere, ascoltare e a cui partecipare al Bloom di Mezzago. (Ilgiorno.it)

Tra follia e musica - a Sant'Osvaldo l'omaggio a Ornette Coleman e a Basaglia - Alle 18,30 di sabato 12 ottobre nella sala Pierluigi di Piazza della Comunità Nove - Parco di Sant'Osvaldo, via Pozzuolo 330 a Udine -, nell'ambito dell'iniziativa della Cooperativa Itaca “Disturbo?”, Mirko Cisilino (tromba), Roberto Fabrizio (chitarra), Giovanni Maier (contrabbasso) e Marco... (Udinetoday.it)