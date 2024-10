"La Liguria sarà una regione per tutti?". Alla sala Cap il confronto tra i candidati su scuola e sanità (Di martedì 15 ottobre 2024) "La Liguria sarà una regione per tutti?". Questo il titolo del confronto tra candidati alle prossime elezioni regionali organizzato venerdì 18 ottobre 2024 Alla sala circolo ricreativo Cap di via Albertazzi da Genova Inclusiva, a partire dalle ore 21. Il confronto sarà moderato dal coordinatore Genovatoday.it - "La Liguria sarà una regione per tutti?". Alla sala Cap il confronto tra i candidati su scuola e sanità Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Launaper?". Questo il titolo deltraalle prossime elezioni regionali organizzato venerdì 18 ottobre 2024circolo ricreativo Cap di via Albertazzi da Genova Inclusiva, a partire dalle ore 21. Ilmoderato dal coordinatore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Tc Italia ritrova un suo big. Ma in Liguria sarà durissima - A livello giovanile, oggi e domani sui campi del Tennis Italia, sono in calendario le partite della fase finale per l’assegnazione del titolo toscano Under 13, maschile e femminile. Ovviamente la squadra che parte per la Liguria non è solo questa, Potenza, Trusendi, Ferrari e Celeri saranno pronti ad incrociare le racchette. (Lanazione.it)

Liguria : Orlando - ‘Iv? Rappresentanza centro ci sarà e sarà forte’ - . Così Andrea Orlando, a margine della festa de L’Unità di Genova, sul possibile allargamento a Iv della coalizione di centrosinistra in Liguria. L'articolo Liguria: Orlando, ‘Iv? Rappresentanza centro ci sarà e sarà forte’ sembra essere il primo su CalcioWeb. (Adnkronos) – “Continuiamo la discussione su come dare rappresentanza al centro che ci sarà, sarà forte e vedremo in questo passaggio ... (Calcioweb.eu)

Bucci sarà il candidato per il centrodestra alle regionali in Liguria nonostante la diagnosi di cancro - Più forte della malattia. “Devi capire che la tua vita è cambiata ma non è ancora finita. Dubbi “legittimi” da parte di chi teme che, in caso di sua vittoria, si debba tornare di nuovo alle urne a stretto giro. “Quando uno è malato, essere impegnato tutti i giorni aumenta l’adrenalina, che poi aiuta il sistema immunitario. (Laprimapagina.it)