Inaugurato il murale green "Respiro" di Gianluca Patti a Milano (Di martedì 15 ottobre 2024) Respiro 9190 credit by @ComunediMilanoUn intervento artistico che unendo arte e sostenibilità invita a riflettere su come migliorare la qualità della vita in città Milano – Ripensare gli spazi urbani all'insegna delle zone di verde è sempre stato un tema dibattuto e sentito, a partire dalla fine degli anni Venti fino ad arrivare a oggi. Soprattutto per una città come Milano, che vanta il triste primato di essere una delle metropoli maggiormente toccata dalle tematiche legate all' inquinamento ma allo stesso tempo più sensibile al tema ambientale. Diventa urgente quindi dotarsi di un vasto patrimonio di verde che sia accessibile a tutti i cittadini, in linea con le altre grandi città d'Europa e d'America.

