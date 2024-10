Ilgiorno.it - In arrivo 350 alberi in 26 strade: "I pavesi se ne prendano cura"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una città più verde. Saranno 349 le nuove essenze piantate in 26e parchi per 200mila euro. "A contrasto dei cambiamenti climatici – dice sindaco Michele Lissia – occorre rafforzare il patrimonio arboreo". Tra le aree che saranno piantumate ci sono il Vul, il Parco della Vernavola, viale dei Mille, viale Gorizia e l’Alzaia. "Le piantumazioni inizieranno in autunno per concludersi nei primi mesi del prossimo anno – aggiunge l’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa – Se non dovessimo riuscirci, proseguiremo nell’autunno 2025". Con la consulenza degli esperti dell’Orto Botanico sono state stabilite le essenze da collocare in collaborazione con Asm.