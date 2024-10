Firenze, la Glenn Miller Orchestra in concerto al teatro Verdi (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 - Una fine avvolta nel mistero per una leggenda della Swing Era. Nel 1944 ci lasciava Glenn Miller: l’aereo militare su cui viaggiava cadde durante il sorvolo della Manica. Miller volava a Parigi, a portare la sua musica ai soldati dell’esercito alleato sul fronte francese. A ottant’anni dalla scomparsa, il suo mito continua a vivere e le canzoni a risuonare nei principali teatri con la sua Glenn Miller Orchestra, l’ensemble swing e jazz più amato al mondo. E grande è l’attesa per la tappa fiorentina del “Besr Of Tour”, sabato 19 ottobre al teatro Verdi. I biglietti – posti numerati da 29,90 a 52,90 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Info tel. 055.667566 - 055.212320 – www.bitconcerti.it, www.vignapr.it. Lanazione.it - Firenze, la Glenn Miller Orchestra in concerto al teatro Verdi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - Una fine avvolta nel mistero per una leggenda della Swing Era. Nel 1944 ci lasciava: l’aereo militare su cui viaggiava cadde durante il sorvolo della Manica.volava a Parigi, a portare la sua musica ai soldati dell’esercito alleato sul fronte francese. A ottant’anni dalla scomparsa, il suo mito continua a vivere e le canzoni a risuonare nei principali teatri con la sua, l’ensemble swing e jazz più amato al mondo. E grande è l’attesa per la tappa fiorentina del “Besr Of Tour”, sabato 19 ottobre al. I biglietti – posti numerati da 29,90 a 52,90 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Info tel. 055.667566 - 055.212320 – www.bitconcerti.it, www.vignapr.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Glenn Miller Orchestra - a Firenze il Best Of Tour - 101). it/punti-vendita tel. Questo genere non solo cattura l'essenza di un'epoca, ma la eleva, rendendola eterna attraverso la sua capacità di evocare emozioni profonde e durature. E grande è l’attesa per la tappa fiorentina del “Best of Tour”, sabato 19 ottobre al Teatro Verdi. Carismatico pioniere della musica del primo Novecento, Glenn Miller fondò l'orchestra che porta il suo nome nel 1938, ... (Lanazione.it)