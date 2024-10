Gaeta.it - Etrusca atletica: la solidarietà al centro delle iniziative per le famiglie in difficoltà

Nel panorama sportivo italiano, spesso si sottovaluta l'importanzadiche si sviluppano all'internoassociazioni. L'ASDdi Cerveteri emerge come un esempio lampante di come sport e aiuto al prossimo possano andare di pari passo. Recentemente, l'associazione ha ricevuto un riconoscimento dalla Caritas diocesana di Porto – Santa Rufina per il suo impegno a favore della comunità, in particolare per leineconomica. Risultati sportivi e impegno sociale L'ASDè nota non solo per le sue performance atletiche, ma anche per il suo attivo coinvolgimento in progetti sociali. Durante la stagione corrente, l'associazione ha ottenuto ottimi risultati, tra cui il prestigioso titolo Juniores conquistato da Francesco De Santis nei 400 metri.