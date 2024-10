Endless Love, trame turche: Asu vuole uccidere Nihan (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda) assisteremo a un momento di gioia che potrebbe trasformarsi in tragedia. Kemal e Nihan sembreranno pronti a coronare finalmente il loro sogno d’amore, e si appresteranno a festeggiare con amici e parenti il loro fidanzamento nella villa di Leyla. Ma tra gli invitati ci sarà qualcuno che mediterà vendetta. Endless Love, anticipazioni turche: Asu medita vendetta Dopo aver tentato di uccidere Nihan ed essere finita in un ospedale psichiatrico, Asu viene dimessa e va a rifugiarsi in un luogo segreto. Solo Emir sa dove si trova la sorella. I due uniti orchestrano un piano per vendicarsi. Superguidatv.it - Endless Love, trame turche: Asu vuole uccidere Nihan Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle prossime puntate(Kara Sevda) assisteremo a un momento di gioia che potrebbe trasformarsi in tragedia. Kemal esembreranno pronti a coronare finalmente il loro sogno d’amore, e si appresteranno a festeggiare con amici e parenti il loro fidanzamento nella villa di Leyla. Ma tra gli invitati ci sarà qualcuno che mediterà vendetta., anticipazioni: Asu medita vendetta Dopo aver tentato died essere finita in un ospedale psichiatrico, Asu viene dimessa e va a rifugiarsi in un luogo segreto. Solo Emir sa dove si trova la sorella. I due uniti orchestrano un piano per vendicarsi.

