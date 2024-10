Di nuovo operativo l'ufficio postale a Tavarnelle (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Da domani mercoledì 16 ottobre tornerà nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Tavarnelle Val di Pesa. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di piazza Giacomo Matteotti 40 a Barberino Firenzetoday.it - Di nuovo operativo l'ufficio postale a Tavarnelle Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Da domani mercoledì 16 ottobre tornerà nuovamente disponibile al pubblico l’di Tavarnelle Val di Pesa. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di piazza Giacomo Matteotti 40 a Barberino

