Corso gratuito di tutela e benessere animale (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra meno di un mese partirà il nuovo Corso di formazione gratuita in tutela e benessere animale. Giunto alla seconda edizione, il Corso si compone di 10 lezioni della durata di un’ora ciascuna. Le lezioni sono tenute dalla dottoressa Sonia Marini e potranno essere seguite anche da casa in Ilpescara.it - Corso gratuito di tutela e benessere animale Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra meno di un mese partirà il nuovodi formazione gratuita in. Giunto alla seconda edizione, ilsi compone di 10 lezioni della durata di un’ora ciascuna. Le lezioni sono tenute dalla dottoressa Sonia Marini e potranno essere seguite anche da casa in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso scuola 2020 - tanti errori nei quesiti : azione legale contro il Ministero per chiedere l’annullamento delle domande e tutelare i diritti dei candidati - A oltre un anno dalle dichiarazioni della sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, che prometteva la rettifica dei quesiti errati del concorso ordinario per la scuola secondaria del 2020, un pool di avvocati lancia un'azione legale contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo Concorso scuola 2020, tanti errori nei quesiti: azione legale contro il Ministero per chiedere ... (Orizzontescuola.it)

Conferenza in Soprintendenza per illustrare lo stato dei lavori in corso ed i progetti di tutela e valorizzazione sul complesso della cattedrale di Padova - Nell’ambito del Piano di valorizzazione dei luoghi della cultura 2024, in occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo Folco a Padova, sede della Soprintendenza, giovedì 10 ottobre, alle ore 16, si terrà una conferenza nella quale verranno illustrati i progetti ed i lavori in corso relativi... (Padovaoggi.it)

Autovelox-terrore in Valchiavenna - l'associazione Migliore Tutela vince il ricorso - Il ricorso di Pasina Esposito se lo ricorda molto bene: è di poche settimane fa, si è concluso con la sentenza numero 218 del 4 luglio. Uno che sgrana articoli del codice civile e numeri di sentenze (sempre a memoria) con la stessa naturalezza di un parroco di montagna durante il rosario. Franco Esposito è un ex ispettore di polizia, ora è in pensione, ma soprattutto è uno dei referenti della ... (Liberoquotidiano.it)