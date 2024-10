Chi è Turki Alalshikh, l’uomo potentissimo che ha portato Sinner e i re del tennis in Arabia Saudita (Di martedì 15 ottobre 2024) Turki Alalshikh è l'uomo che sta dietro a tutti i grandi eventi, non solo sportivi, che si organizzano in Arabia Saudita. Dopo il calcio, la boxe e lo snooker ora è la volta del grande tennis con il Six Kings Slam. Fanpage.it - Chi è Turki Alalshikh, l’uomo potentissimo che ha portato Sinner e i re del tennis in Arabia Saudita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è l'uomo che sta dietro a tutti i grandi eventi, non solo sportivi, che si organizzano in. Dopo il calcio, la boxe e lo snooker ora è la volta del grandecon il Six Kings Slam.

