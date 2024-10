Liberoquotidiano.it - Adriana mente sul mutuo e litiga con il figlio. De Martino esce dallo studio, caos ad Affari tuoi | Video

(Di martedì 15 ottobre 2024) La casalinga felice,da Porto Recanati, rappresentante delle Marche, si presenta con un plissé agli spettatori inad, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De. Ed è subito spettacolo. "Se stasera vedete dei gufetti sopra i pacchi, piccole creazioni fatte da lei con le sue mani. Il gufetto deve gufare quei pacchi là", spiega De. Madre di tre figli, "due normali, Matteo e Alessio, e uno peloso, Imma", l'ex pacchista è accompagnata inda Matteo, "il meno peloso Diciamo una via di mezzo". "Sono un rappresentante vendite - spiega il ragazzo -, ma sono anche un cantante metal". "Oddio, a me piace il liscio e sento questo in camera, 'ohhhh', ma che stai a fare? Ma che è?", rivela la madre, con fare ruspante. Tutta la puntata è all'insegna della simpatia, fino al finale clamoroso.