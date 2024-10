WWE: Potenziali nuovi alleati di Randy Orton svelati durante WWE Live Cardiff (Di lunedì 14 ottobre 2024) I fan della WWE a Cardiff, in Galles, hanno assistito a una sorpresa la sera scorsa quando Randy Orton si è unito al team di tag preferito dai fan, i DIY, durante il Live Event. Questa nuova combinazione intrigante arriva sulla scia dell’episodio caotico di SmackDown della scorsa settimana, dove sono state sollevate più domande che risposte. durante l’ultimo episodio di SmackDown, Kevin Owens ha agitato le acque affrontando Cody Rhodes riguardo alla loro rissa a Bad Blood e attaccando successivamente Orton nel backstage. Owens sembra aver chiuso con Orton, ma The Viper non è ancora pronto a mettere la parola fine alla sua faida con la Bloodline. Con Owens apparentemente fuori dai giochi, Orton ha trovato alleati inaspettati nei DIY. Il trio ha affrontato Tama Tonga, Tonga Loa e Jacob Fatu, durante il match a sei uomini di ieri sera a Cardiff. Zonawrestling.net - WWE: Potenziali nuovi alleati di Randy Orton svelati durante WWE Live Cardiff Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) I fan della WWE a, in Galles, hanno assistito a una sorpresa la sera scorsa quandosi è unito al team di tag preferito dai fan, i DIY,ilEvent. Questa nuova combinazione intrigante arriva sulla scia dell’episodio caotico di SmackDown della scorsa settimana, dove sono state sollevate più domande che risposte.l’ultimo episodio di SmackDown, Kevin Owens ha agitato le acque affrontando Cody Rhodes riguardo alla loro rissa a Bad Blood e attaccando successivamentenel backstage. Owens sembra aver chiuso con, ma The Viper non è ancora pronto a mettere la parola fine alla sua faida con la Bloodline. Con Owens apparentemente fuori dai giochi,ha trovatoinaspettati nei DIY. Il trio ha affrontato Tama Tonga, Tonga Loa e Jacob Fatu,il match a sei uomini di ieri sera a

WWE : Kevin Owens ormai fuori di testa - ha attaccato anche Randy Orton - Emblematica la frase di Owens mentre colpiva Orton: “Hai scelto il lato sbagliato”, a conferma che il canadese in questo momento vede nemici un po’ dappertutto. Mentre il GM era impegnato a calmare una discussione tra i DIY e gli Street Profits è stato allertato dalla security ed è corso verso il parcheggio dove Owens stava colpendo con calci e pugni Orton riverso per terra. (Zonawrestling.net)

WWE : A NXT trionfa Randy Orton - ma che prova per Je’Von Evans! - com/iuclbArb7N— WWE (@WWE) October 9, 2024 . HOW?!?@WWEJeVonEvans just almost SHOCKED @RandyOrton! #WWENXT pic. What a moment between @RandyOrton and @WWEJeVonEvans!#WWENXT pic. Ciò che deve essere sottolineata è senza alcun dubbio l’ottima prova di Je’Von Evans contro una leggenda vivente come Randy Orton (la cutter di Je’Von una delle tante note salienti). (Zonawrestling.net)

WWE : Si pensa ad un feud tra Randy Orton e LA Knight - Il Legend Killer sta facendo coppia con Kevin Owens e si sta relazionando anche con l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes. Feud con LA Knight? LA Knight ha conquistato lo US Title strappandolo a Logan Paul in quel di SummerSlam. I due hanno già condiviso il ring in passato, ma mai si sono affrontati 1 vs 1. (Zonawrestling.net)