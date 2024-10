Un must have di cui non stancarsi mai (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un’icona intramontabile. Il Barbour donna riconferma tutta la sua allure anche nella moda Autunno Inverno 2024 2025. E rimane tra le giacche più cercate e indossate di questa stagione. Merito della sua storia leggendaria e di quell’estetica squisitamente brit, ma anche della sua estrema funzionalità che l’ha trasformata nel capospalla furbo e indispensabile in caso di pioggia e cattivo tempo. Non solo in campagna, ma anche in città. Iodonna.it - Un must have di cui non stancarsi mai Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un’icona intramontabile. Il Barbour donna riconferma tutta la sua allure anche nella moda Autunno Inverno 2024 2025. E rimane tra le giacche più cercate e indossate di questa stagione. Merito della sua storia leggendaria e di quell’estetica squisitamente brit, ma anche della sua estrema funzionalità che l’ha trasformata nel capospalla furbo e indispensabile in caso di pioggia e cattivo tempo. Non solo in campagna, ma anche in città.

