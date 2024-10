Trump, sceriffo su uomo fermato a Coachella: "Sventato terzo tentato omicidio" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Washington, 14 ott. (Adnkronos) - ''E' stato impedito il terzo tentativo di assassinio'' dell'ex presidente americano Donald Trump. Così lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, che era armato di un fucile da caccia e di una pistola carica a Coachella, in California, dove era in corso una manifestazione elettorale di Donald Trump. "Sono contento che non ne parliamo dopo che gli hanno sparato", ha proseguito. Nel suv dell'uomo fermato sono stati sequestrati un fucile da caccia, una pistola carica e un caricatore ad alta capacità. Nel veicolo sono state trovate anche diverse carte di identità e passaporti con nomi falsi. Trump non si trovava sul posto quando l'uomo è stato fermato. Liberoquotidiano.it - Trump, sceriffo su uomo fermato a Coachella: "Sventato terzo tentato omicidio" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Washington, 14 ott. (Adnkronos) - ''E' stato impedito iltentativo di assassinio'' dell'ex presidente americano Donald. Così lodella contea di Riverside Chad Bianco ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, che era armato di un fucile da caccia e di una pistola carica a, in California, dove era in corso una manifestazione elettorale di Donald. "Sono contento che non ne parliamo dopo che gli hanno sparato", ha proseguito. Nel suv dell'sono stati sequestrati un fucile da caccia, una pistola carica e un caricatore ad alta capacità. Nel veicolo sono state trovate anche diverse carte di identità e passaporti con nomi falsi.non si trovava sul posto quando l'è stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo sceriffo Chad Bianco : “Abbiamo evitato il terzo attentato a Trump” - fermato Vim Miller - Lo dice Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside. Ma lo sceriffo prosegue: “Intanto di lui si occuperanno Secret Service e Fbi e nuove incriminazioni federali sono possibili, ma io non sono in grado di aggiungere altro”. Che sabato a Coachella è stato fermato all’ingresso dell’area dove si sarebbe tenuto un comizio di Donald Trump. (Metropolitanmagazine.it)

Attentato Trump - Ruth incriminato per possesso illegale arma da fuoco - sceriffo di Palm Beach : “0 colpi sparati al tycoon - veloce l'interveto USSS" - Il sospettato attentatore di Donald Trump, Ryan Wesley Ruth, è stato accusato dal tribunale federale di West Palm Beach di detenzione di arma da fuoco illegale da parte di un pregiudicato e possesso di arma da fuoco con numero di serie cancellato. Dunque, non ci sarebbero “ specifiche accuse per un . (Ilgiornaleditalia.it)

Trump - lo sceriffo di Palm Beach conferma : “Routh non ha sparato neanche un colpo” - Ryan Routh, l’uomo di 58 anni accusato di aver tentato di uccidere Donald Trump in Florida, non ha sparato neanche un colpo all’ex presidente. Il suo programma giornaliero non è più pubblico da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca e solo saltuariamente l’ex presidente ha giornalisti al seguito. L’ipotesi meno inquietante, invece, è che Routh si sia trovato per caso nel posto “giusto”. (Ilfattoquotidiano.it)