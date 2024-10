Tram verde Bologna, i dubbi dei cittadini alla Corticella: “Stalli lontani e disagi” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 – dubbi sul tracciato del Tram, il nodo posti auto e le difficoltà nei diversi lotti di cantierizzazione in zona Corticella. Sono questi gli spunti arrivati dal ‘match’ di questo pomeriggio a villa Torchi tra istituzioni e abitanti, riguardo ai prossimi lavori per la Linea verde del Tram. Dopo il primo appuntamento a Croce Coperta, oggi in via Colombarola è andato in scena il secondo dibattito tra l’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli e, dall’altra parte del palco, una platea di circa un centinaio di residenti dell’area Corticella. INCONTRO SULLA LINEA verde DEL Tram A Corticella CON I RESIDENTI PARTECIPANO ASS VALENTINA ORIOLI FEDERICA MAZZONI “Sappiamo che i cantieri creano disagio, cerchiamo però di affrontare i problemi verso questo cambiamento”, ha aperto l’incontro Orioli. Da via dei Mille a Corticella Stazione. Ilrestodelcarlino.it - Tram verde Bologna, i dubbi dei cittadini alla Corticella: “Stalli lontani e disagi” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 –sul tracciato del, il nodo posti auto e le difficoltà nei diversi lotti di cantierizzazione in zona. Sono questi gli spunti arrivati dal ‘match’ di questo pomeriggio a villa Torchi tra istituzioni e abitanti, riguardo ai prossimi lavori per la Lineadel. Dopo il primo appuntamento a Croce Coperta, oggi in via Colombarola è andato in scena il secondo dibattito tra l’assessoraNuova mobilità Valentina Orioli e, dall’altra parte del palco, una platea di circa un centinaio di residenti dell’area. INCONTRO SULLA LINEADELCON I RESIDENTI PARTECIPANO ASS VALENTINA ORIOLI FEDERICA MAZZONI “Sappiamo che i cantieri creanoo, cerchiamo però di affrontare i problemi verso questo cambiamento”, ha aperto l’incontro Orioli. Da via dei Mille aStazione.

