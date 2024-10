Lapresse.it - Roma, operaio ucciso da caduta ascensore: la salma portata via dalla polizia mortuaria

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È statavialadell’di 48 anni morto lunedì pomeriggio a causa del crollo di un’in via delle vergini a, in pieno centro storico della Capitale. Nello schianto sono rimasti feriti altri due operai, di cui uno di 16 anni. Lascientifica ha ultimato i rilievi alla presenza del pm e dell’ispettore del lavoro, per poi dare il via libera a quelladi poter trasportare il corpo.