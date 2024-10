Ilfattoquotidiano.it - Renault R4 E-tech Electric, la rinascita a batteria al Salone dell’auto di Parigi – FOTO

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Versatile ed elettrica. La nuova4 E-misura 4,14 metri di lunghezza, anche se in termini di spazio sembra più grande. Ha un passo di 262 centimetri e, soprattutto, un bagagliaio con un’altezza di carico di 100 millimetri più basso rispetto alla concorrenza, meno di 61 centimetri. Il volume parte da 420 litri con i sedili posteriori in posizione verticale (35 sono quelli del vano sotto al pianale) e supera i 1.400 quando sono reclinati. Con un certo sforzo è anche possibile rivederci la “mitica” R4 di un tempo (oltre 8,1 milioni di esemplari venduti a livello globale), ma esteticamente è un’auto intrigante, funzionale e moderna, non solo tecnologicamente.