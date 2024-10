Quotidiano.net - Popolazione, nascite, migrazioni: come sarà l’Italia del 2050

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 –dell’inverno demografico è certificata anche dagli ultimi numeri dell’Istat sul 2024. Ma quali sono le tendenze a medio e lungo termine? Quale Italia avremo nel 2040 o nel? A dare una risposta previsionale sono stati anche recentemente gli analisti e i tecnici dell’Istituto di statistica nella Relazione predisposta per l’audizione del presidente dell’Istituto in Parlamento per l’esame del Piano strutturale di bilancio. Lo scenario 2024 “Lo scenario demografico che emerge dai dati provvisori relativi ai primi sette mesi del 2024 – spiegano dall’Istat – non presenta inversioni di tendenza rispetto al recente passato e vede anzi amplificati gli effetti del processo demografico in corso.