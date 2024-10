Nations League, stasera Italia-Israele in una Udine blindata. E i biglietti staccati sono meno della metà della capienza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un assetto e una preparazione da guerriglia per una partita di calcio. È la triste realtà della sfida di Nations League tra Italia e Israele, in campo alle 20.45 alla Bluenergy Arena di Udine. Un evento che, da occasione di celebrazione dopo cinque anni e mezzo di assenza degli Azzurri dal Friuli, ha costretto le forze dell’ordine a trasformare la città in un bunker sicurissimo. «Boicotta la partita», è solo uno degli striscioni comparsi negli scorsi giorni di fronte al Comune di Udine dopo che, la scorsa settimana, il sindaco Alberto De Toni aveva concesso il patrocinio al match. Nel pomeriggio le strade di Udine saranno attraversate da un corteo pro-Palestina. Gli alberghi delle squadre, le strade percorse dai loro pullman e lo stadio sono sorvegliati da centinaia di agenti. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un assetto e una preparazione da guerriglia per una partita di calcio. È la triste realtàsfida ditra, in campo alle 20.45 alla Bluenergy Arena di. Un evento che, da occasione di celebrazione dopo cinque anni e mezzo di assenza degli Azzurri dal Friuli, ha costretto le forze dell’ordine a trasformare la città in un bunker sicurissimo. «Boicotta la partita», è solo uno degli striscioni comparsi negli scorsi giorni di fronte al Comune didopo che, la scorsa settimana, il sindaco Alberto De Toni aveva concesso il patrocinio al match. Nel pomeriggio le strade disaranno attraversate da un corteo pro-Palestina. Gli alberghi delle squadre, le strade percorse dai loro pullman e lo stadiosorvegliati da centinaia di agenti.

