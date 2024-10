Thesocialpost.it - Morte di Davide Rebellin, condannato il camionista che lo investì

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Wolfgang Rieke, iltedesco che il 30 novembre 2022 travolse e uccise l’ex campione di ciclismo, è statoa quattro anni di carcere. La sentenza è stata emessa dal giudice Filippo Lagrasta in tribunale a Vicenza. Si è così concluso il processo di primo grado per un caso che fece molto scalpore e provocò un grave lutto al mondo delle due ruote italiano. L’accusa: omicidio stradale aggravato Rieke, 64 anni, era accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Il pubblico ministero Hans Roderich Blattner aveva chiesto una pena di cinque anni, mentre la difesa aveva precedentemente proposto un patteggiamento a 3 anni e 11 mesi, richiesta respinta nel dicembre 2023. Ilha comunque ottenuto attenuanti generiche per aver risarcito la famiglia dicon 825mila euro.