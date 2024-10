Meret, l’agente: “Si parla di rinnovo, a Napoli sta bene” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinnovo del portiere del Napoli. Alex Meret potrebbe essere prossimo al rinnovo con il L'articolo Meret, l’agente: “Si parla di rinnovo, a Napoli sta bene” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Meret, l’agente: “Si parla di rinnovo, a Napoli sta bene” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Federico Pastorello, agente di Alex, ha rilasciato alcune dichiarazioni suldel portiere del. Alexpotrebbe essere prossimo alcon il L'articolo: “Sidi, asta” proviene da ForzAzzurri.net.

L’agente di Meret e Lukaku : «Rinnovo Alex? Ci sono dei contatti - dobbiamo avviare la trattativa» - Meret non ha ancora recuperato e il suo rientro potrebbe slittare ancora. it fornisce un aggiornamento sulle condizioni di Alex Meret. Verso la conferma dunque proprio Caprile che tra l’altro è un ex dell’incontro. Gli accertamenti hanno confermato la distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. (Ilnapolista.it)

Pastorello : “Meret? Siamo in trattativa per il rinnovo” - Vorreste essere rappresentati anche in federcalcio? “E’ una delle battaglie, quella di avere un posto in Federazione. Stiamo facendo il massimo per garantire alla categoria un futuro sereno smettendo di essere additati come il male del calcio”. Crea un precedente importante, magari non come quello di Bosman ma obbligherà la FIFA a prendere posizione perché comunque vada cambieranno le cose. (Terzotemponapoli.com)

Rinnovo Meret - aperti i colloqui : stabilito il prossimo incontro - la situazione - Napoli, rinnovo Meret: spuntano le ultime sulla situazione “Previsto un incontro entro fine ottobre tra gli agenti di Alex Meret ed il Napoli per decidere il futuro del portiere”, ha rivelato Schira attraverso il proprio account ‘X’. Non ci sono dubbi sul fatto che le parti vogliano venirsi incontro, nella speranza di riuscire a mettere in piedi una trattativa che possa portare vantaggi per ... (Spazionapoli.it)