Mattarella: “La storia dell’Italia è fatta di emigrazione e di immigrazione. I nuovi arrivati hanno contribuito a fare la storia di Milano” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “La storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l’estero tra l’unità d’Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all’estero. Oltre un milione e trecentomila gli italiani che si trasferirono dal Sud al Nord negli anni ’60. In dieci anni – dal 1951 al 1961 – trecentomila nella sola Milano“. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella in un intervento al Centro Orientamento Immigrati – Fondazione Franco Verga. Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “La storia dell’Italia è fatta di emigrazione e di immigrazione. I nuovi arrivati hanno contribuito a fare la storia di Milano” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Laitaliana èdie di. Trenta milioni gli italiani partiti per l’estero tra l’unità d’Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all’estero. Oltre un milione e trecentomila gli italiani che si trasferirono dal Sud al Nord negli anni ’60. In dieci anni – dal 1951 al 1961 – trecentomila nella sola“. Lo ha sottolineato il presidente Sergioin un intervento al Centro Orientamento Immigrati – Fondazione Franco Verga.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella : "Storia fatta di migrazioni" - Da paesi europei e da altri continenti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in un intervento al Centro orientamento migranti, in cui ha ricordato l'emigrazione di 30 milioni di italiani all'estero e l'emigrazione interna degli anni '60 e la "contrapposizione fra nuovi arrivati e antichi residenti" in città come Milano. (Televideo.rai.it)

Autunno a Stroncone - tre weekend pieni di eventi per valorizzare territorio e prodotti tipici : “Realtà fatta di storia - tradizione e cultura” - Un unico grande contenitore denominato ‘Autunno a Stroncone’ per valorizzare le peculiarità del territorio. La locale Pro Loco ha infatti organizzato tre distinti appuntamenti coniugando colori, sapori e tradizioni locali. Si partirà con il weekend del 12-13 ottobre dedicato al tartufo ed i... (Ternitoday.it)

Tradimento nel matrimonio : è davvero possibile perdonare? La storia straordinaria di chi ce l’ha fatta - Il numero di separazioni e divorzi sale di anno in anno, i matrimoni in crisi sono innumerevoli e ad acuire le cause di divisione. . . Anche un dolore grande come un tradimento matrimoniale può essere superato e ci può essere il perdono, a conferma ecco una bellissima testimonianza di una coppia che ha attraversato tutto questo. (Lalucedimaria.it)