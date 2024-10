Lungo quasi tre metri e pesante 50 chili: ecco l’Arthropleura, il più grande insetto mai esistito (Di lunedì 14 ottobre 2024) Immaginate un millepiedi Lungo quasi tre metri, pesante più di 50 chili, che si aggira per le foreste del Carbonifero 300 milioni di anni fa. Questo era l’Arthropleura, il più grande insetto mai esistito, un gigante preistorico di cui, fino ad oggi, conoscevamo solo il corpo. La sua testa, infatti, è sempre rimasta un mistero per gli scienziati, poiché la maggior parte dei fossili ritrovati erano esoscheletri vuoti, abbandonati dalla creatura durante la muta. Ora, grazie allo studio di fossili di giovani esemplari eccezionalmente conservati, i ricercatori sono riusciti a ricostruire il “volto” di questo gigante. La testa dell’Arthropleura era un bulbo rotondo con due corte antenne a forma di campana, due occhi sporgenti simili a quelli di un granchio e una bocca relativamente piccola, adatta a masticare foglie e corteccia. Ilfattoquotidiano.it - Lungo quasi tre metri e pesante 50 chili: ecco l’Arthropleura, il più grande insetto mai esistito Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Immaginate un millepieditrepiù di 50, che si aggira per le foreste del Carbonifero 300 milioni di anni fa. Questo era, il piùmai, un gigante preistorico di cui, fino ad oggi, conoscevamo solo il corpo. La sua testa, infatti, è sempre rimasta un mistero per gli scienziati, poiché la maggior parte dei fossili ritrovati erano esoscheletri vuoti, abbandonati dalla creatura durante la muta. Ora, grazie allo studio di fossili di giovani esemplari eccezionalmente conservati, i ricercatori sono riusciti a ricostruire il “volto” di questo gigante. La testa delera un bulbo rotondo con due corte antenne a forma di campana, due occhi sporgenti simili a quelli di un granchio e una bocca relativamente piccola, adatta a masticare foglie e corteccia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Millepiedi - ricostruita la testa di un esemplare preistorico gigante lungo quasi tre metri - Due fossili molto ben conservati di due esemplari giovani hanno permesso di ottenere nuovi importanti dettagli sulla possibile classificazione di questo animale. (Wired.it)

Un viaggio lungo quasi cento anni - dalla Moka Express all’espresso - Una scelta che sottolinea l’impegno dell’azienda verso pratiche commerciali responsabili, il rispetto per l’ambiente e allo stesso tempo l’anima immutabile di Bialetti, il cui obiettivo è semplicemente quello di riuscire a offrire oggi, come quasi cento anni fa, la certezza di una coccola, chiamata caffè. (Linkiesta.it)

Rifugio di Campolungo - lavori quasi completati - "Per quanto riguarda le opere di Campolungo – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – sono state ultimate da tempo, sono stati puliti e sistemati i sentieri normalmente utilizzati dagli escursionisti, sono state istallati nuovi giochi per bambini e sostituiti quelli più vecchi, sono stato realizzati de percorsi sensoriali e migliorata la postazione per i turisti con una grande spazio attrezzato ... (Ilrestodelcarlino.it)