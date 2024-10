Latina / Ugl, “Cinque Piazze, Cinque Province”: prima tappa del tour per il benessere dei lavoratori (Di lunedì 14 ottobre 2024) Latina – La prima tappa del tour UGL “Cinque Piazze, Cinque Province”, dedicata al benessere dei lavoratori pubblici, si è tenuta a Latina. Attenzione particolare è stata data ad un tema fondamentale: la sicurezza nei luoghi di lavoro, con focus specifico sulla pubblica amministrazione. Durante l’evento, il Segretario Nazionale UGL Funzione Pubblica, Alessandro Di Stefano, L'articolo Latina / Ugl, “Cinque Piazze, Cinque Province”: prima tappa del tour per il benessere dei lavoratori Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Ugl, “Cinque Piazze, Cinque Province”: prima tappa del tour per il benessere dei lavoratori Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 14 ottobre 2024)– LadelUGL “”, dedicata aldeipubblici, si è tenuta a. Attenzione particolare è stata data ad un tema fondamentale: la sicurezza nei luoghi di lavoro, con focus specifico sulla pubblica amministrazione. Durante l’evento, il Segretario Nazionale UGL Funzione Pubblica, Alessandro Di Stefano, L'articolo/ Ugl, “”:delper ildeiTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento-Latina (domenica 13 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - convocati. Cinque assenti per auteri - Padalino senza Zacchi e Mastroianni - Il pareggio contro il Messina è un mezzo passo falso per le streghe raggiunti in vetta da Monopoli e Picerno in una classifica ancora estremamente corta. Si tratta della terza squadra capace di imbrigliare uno dei migliori attacchi del torneo, ma che ancora […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Latina / Daspo di cinque anni nei confronti di un supporters del “Latina calcio” - LATINA – Il Questore di Latina, nel quadro delle attività di contrasto ai fatti violenti commessi in occasione delle manifestazioni sportive, ha emesso un D. Durante la partita, nella curva dei […] L'articolo Latina / Daspo di cinque anni nei confronti di un supporters del “Latina calcio” sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Eccellenza Puglia : poker del Brilla Campi - il Galatina ne fa cinque all'Arboris Belli - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella sestagiornata del campionato di Eccellenza pugliese 2024/2025. Barletta-Novoli 2-1 Brilla Campi-Manduria 4-0 Galatina-Arboris Belli 5-0 Nuova Spinazzola-Atletico Racale 4-0 Ginosa-Gallipoli 0-1 Eccellenza Puglia... (Lecceprima.it)