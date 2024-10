'La fisica che ci piace', il professor Vincenzo Schettini al teatro Goldoni con la sua lezione show (Di lunedì 14 ottobre 2024) 'La fisica che ci piace' sbarca a Livorno. L'appuntamento per adulti e bambini è fissato per il prossimo 9 gennaio 2025 al teatro Goldoni. Si tratta dello show che vede protagonista il professor Vincenzo Schettini, apprezzato dagli studenti e non solo, volto social che in rete gode di un ampio Livornotoday.it - 'La fisica che ci piace', il professor Vincenzo Schettini al teatro Goldoni con la sua lezione show Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 'Lache ci' sbarca a Livorno. L'appuntamento per adulti e bambini è fissato per il prossimo 9 gennaio 2025 al. Si tratta delloche vede protagonista il, apprezzato dagli studenti e non solo, volto social che in rete gode di un ampio

