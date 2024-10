In Sicilia oltre 600 minori sono vittime di reati. Il Garante regionale per l’Infanzia: “Necessario un patto tra scuole, famiglie e comunità” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giuseppe Vecchio, Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza in Sicilia, offre una prospettiva inaspettata sui dati in crescita riguardanti i reati di cui sono vittime i minori. Secondo Vecchio, in un'intervista a La Sicilia, l'incremento potrebbe avere un significato positivo, indicando una maggiore sensibilità delle vittime verso comportamenti penalmente rilevanti e una propensione più alta alla denuncia. L'articolo In Sicilia oltre 600 minori sono vittime di reati. Il Garante regionale per l’Infanzia: “Necessario un patto tra scuole, famiglie e comunità” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giuseppe Vecchio,per l'Infanzia e l'Adolescenza in, offre una prospettiva inaspettata sui dati in crescita riguardanti idi cui. Secondo Vecchio, in un'intervista a La, l'incremento potrebbe avere un significato positivo, indicando una maggiore sensibilità delleverso comportamenti penalmente rilevanti e una propensione più alta alla denuncia. L'articolo In600di. Ilper: “untra” .

