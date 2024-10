Ilfattoquotidiano.it - Il 70% di bimbi e ragazzi in Italia ha carie o problemi dentali: ecco le regole da rispettare e quando fare la prima visita

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La malattia più diffusa del cavo orale? È ancora ladentale. Colpisce 486 milioni di bambini nel mondo e, in, circa il 70% deipresentao lesioni dello smalto. Diciamo “ancora” perché nonostante le numerose informazioni sulla prevenzione dei disturbi, visti questi dati, le pratiche di una buona igiene orale quotidiana non sono così diffuse e, probabilmente, non sempre sono corrette. L’Associazione nazionale dentistini (Andi) e la Federazionena medici pediatri (Fimp) hanno lanciato in questo mese dedicato alla prevenzione dentale il “Manifesto per la salute orale dei più piccoli”: una serie dida osservare fin dalla più tenera età. In particolare, dentisti e pediatri raccomandano innanzitutto un’alimentazione sana: meglio una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura e latticini, evitando le bevande zuccherate, caramelle e dolci.