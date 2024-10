F1, Binotto: “Audi una sfida, obiettivo lottare per il campionato” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Audi entrerà nel Mondiale di Formula 1 dal 2026 grazie alla collaborazione con Sauber. Audi sarà dunque team e produttore di power unit dal 2026. Mattia Binotto, capo del programma del progetto Audi, ha rilasciato un’intervista alla BBC sulla scelta di ricominciare con un nuovo e ambizioso progetto: “Il nostro obiettivo è lottare per vincere il campionato a fine di questo decennio. Certamente il divario e le differenze sono molti e il divario è grande. È un impegno a lungo termine. Ci siamo uniti alla F1 per essere qui e rimanerci. Intendiamo diventare un team vincente e stabilire il punto di riferimento e poi rimanerci”. F1, Binotto: “Audi una sfida, obiettivo lottare per il campionato” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)entrerà nel Mondiale di Formula 1 dal 2026 grazie alla collaborazione con Sauber.sarà dunque team e produttore di power unit dal 2026. Mattia, capo del programma del progetto, ha rilasciato un’intervista alla BBC sulla scelta di ricominciare con un nuovo e ambizioso progetto: “Il nostroper vincere ila fine di questo decennio. Certamente il divario e le differenze sono molti e il divario è grande. È un impegno a lungo termine. Ci siamo uniti alla F1 per essere qui e rimanerci. Intendiamo diventare un team vincente e stabilire il punto di riferimento e poi rimanerci”. F1,: “unaper il” SportFace.

